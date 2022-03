Covid: anticorpo basato su mRNA protegge a lungo

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - I ricercatori cinesi hanno sviluppato un anticorpo mRNA in grado di fornire una protezione a lungo termine contro la Sars-CoV-2 nei test sugli animali, rappresentando una promettente terapia basata sugli anticorpi per i pazienti affetti dal Covid-19.

Lo studio, pubblicato online sulla rivista internazionale Cell Research, ha mostrato che un anticorpo monoclonale umano neutralizzante, chiamato mRNA-HB27-LNP, ha fornito una protezione efficace contro l'infezione da Sars-CoV-2 nei topi fino a 63 giorni dopo la somministrazione.

I ricercatori dell'Accademia delle Scienze Mediche Militari e della Suzhou Abogen Biosciences Co. Ltd. hanno realizzato l'anticorpo su una piattaforma tecnologica mRNA ben consolidata.

Gli scienziati hanno testato l'effetto protettivo dell'anticorpo a diversi dosaggi e hanno scoperto che tutti gli animali che hanno ricevuto 1 mg/kg o 0,2 mg/kg di mRNA-HB27-LNP sono sopravvissuti senza sviluppare sintomi clinici. Anche il trattamento con 0,04 mg/kg dell'anticorpo ha raggiunto un tasso di sopravvivenza dell'80% e sono state osservate solo infiammazioni minime o molto lievi.

Il trattamento mRNA-HB27-LNP ha anche offerto una protezione completa contro la variante Sars-CoV-2 Beta negli esemplari animali dello studio.

Inoltre, l'anticorpo basato sulla tecnologia mRNA ha protetto il 50% dei topi dalla Sars-CoV-2 anche 63 giorni dopo la somministrazione, conferendo una protezione molto più lunga rispetto ai tradizionali anticorpi proteici.

Questi risultati ottenuti con mRNA-HB27-LNP supportano un ulteriore sviluppo clinico per la sua potenziale applicazione nella prevenzione di Covid-19, secondo lo studio. (XINHUA)