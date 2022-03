Cina:un venditore turco e il suo gelato spettacolare

(XINHUA) - CHONGQING, 02 MAR - Internet trabocca di video divertenti di venditori di gelato turchi che mostrano i loro trucchi scherzosi, mentre fanno roteare i coni prima di darli ai clienti.

Queste scene divertenti sono praticamene un'occorrenza quotidiana nell'antica città di Ciqikou nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, dove Ali Buyuksakalli, originario della città turca di Istanbul, ha servito questa prelibatezza esotica ai clienti per circa un decennio.

L'imprenditore di 36 anni gestisce al momento più di 50 gelaterie in tutta la Cina, condividendo il delizioso dessert turco e la cultura a esso associata.

Il gelato turco, che ha una storia di più di 300 anni, è una prelibatezza tipica e uno dei dolci estivi preferiti dai clienti.

Questo cibo unico è così denso che a volte deve essere mangiato con coltello e forchetta e si crede che sia uno dei gelati più gommosi al mondo, spiega Buyuksakalli.

Il dolce tipico è spesso preparato e venduto in modo molto divertente, coinvolgendo i clienti in interazioni comiche.

Buyuksakalli si diverte a intrattenere i propri clienti tirando indietro il cono proprio quando questi credono di poterlo prendere. L'imprenditore ha portato questo gelato unico in Cina per la prima volta nel 2010, come espositore alla Shanghai World Expo. "Ho incontrato mia moglie in Cina, una bella ragazza di Suzhou nella provincia orientale di Jiangsu.

Dopo che ci siamo sposati, abbiamo aperto la nostra prima gelateria Turkish Taksim a Shanghai", racconta il turco, che aggiunge "sono molto felice di lavorare in Cina e vengo spesso elogiato e ringraziato dai miei clienti quando faccio il gelato e mi esibisco per loro".

Dopo aver visitato Chongqing nel 2009, l'uomo d'affari e sua moglie si sono innamorati del ritmo di vita tranquillo della città e hanno deciso di stabilirsi lì nel 2011. (SEGUE)