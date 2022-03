Cina:un venditore turco e il suo gelato spettacolare (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 02 MAR - Negli ultimi anni, la continua apertura della Cina ha reso la vita più facile per gli stranieri che vivono nel Paese asiatico. "Il formaggio e il pane stranieri erano difficili da trovare, ma ora sono facilmente accessibili.

Qui è possibile acquistare cibo turco autentico e merci provenienti da tutto il mondo e io compro anche alcuni articoli online in Cina per poi rimandarli in Turchia", sostiene Buyuksakalli.

Come un partner importante nell'ambito dell'Iniziativa Belt and Road, la Turchia ha visto aumentare gli scambi commerciali, culturali e di personale con la Cina nel corso degli anni.

"La Cina è la prima scelta per molti turchi che decidono di viaggiare all'estero e ho assunto molte persone della mia città natale che sono venute a lavorare qui nel Paese asiatico", commenta Buyuksakalli. I dipendenti turchi possono lavorare nelle sue gelaterie dopo aver completato un anno di formazione professionale e ora tutti i suoi negozi hanno personale di quella nazionalità.

L'imprenditore afferma di essere particolarmente grato alla Cina per il suo rapido ed efficace contenimento dell'epidemia di Covid-19, che altrimenti avrebbe seriamente colpito la sua attività.

"Molti dei miei negozi sono in zone panoramiche e il numero di turisti è aumentato rapidamente dopo che l'epidemia è stata riportata sotto controllo. Ora, alcuni dei miei negozi riescono a ottenere un fatturato giornaliero di circa 10.000 yuan (circa 1.584 dollari), o 30.000 yuan durante l'alta stagione estiva", precisa Buyuksakalli.

La famiglia dell'uomo d'affari turco a Istanbul è stata coinvolta nella produzione di gelato per più di quattro decenni e Ali e suo fratello hanno espanso l'attività in Francia e in Cina.

Buyuksakalli crede che la prelibatezza con una storia antica di secoli abbia un futuro prospero, augurandosi "spero che i miei figli possano continuare a lavorare nell'industria dei dolci in Cina in futuro".(XINHUA)