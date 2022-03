Cina:avviate operazioni recupero nave dell'Ottocento

(XINHUA) - SHANGHAI, 02 MAR - Sono state avviate oggi le operazioni di recupero di una nave risalente a 160 anni fa, il più grande e meglio conservato relitto in legno mai scoperto sott'acqua in Cina.

Questa nave affondata, contenente un gran numero di reperti culturali, era una nave mercantile durante il regno dell'imperatore Tongzhi (1862-1875) nel periodo della dinastia Qing.

Chiamata Yangtze No. 2 Ancient Shipwreck, la nave è stata trovata sommersa a una profondità di 5,5 metri sotto il fondale marino nelle acque di Hengsha shoal nel nord-est dell'isola di Hengsha, nel distretto di Chongming a Shanghai.

Secondo li primi dati degli studiosi la nave è lunga circa 38,5 metri e larga 7,8 metri nel suo punto più ampio al centro.

Ha 31 cabine ed è carica di preziosi cimeli culturali come gli oggetti in porcellana fatta a Jingdezhen, una 'capitale della porcellana' di fama mondiale nella provincia dello Jiangxi in Cina orientale. (XINHUA)