Cina: varato piano quinquennale assistenza anziani

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - La Cina ha rilasciato un piano quinquennale dedicato all'assistenza agli anziani per il periodo 2021-2025, con l'obiettivo di aumentare la salute di questa categoria nel Paese.

Secondo il piano, oltre il 78% della popolazione anziana cinese è affetto da una malattia cronica e il numero di individui anziani con disabilità continua a crescere, con la necessità di un maggior numero di istituzioni, personale, servizi e politiche pertinenti per soddisfarne le esigenze.

Il piano sottolinea l'impegno a migliorare il sistema di servizi sanitari preventivi per gli anziani, volti a ritardare o prevenire l'insorgenza di disabilità e demenza.

Il documento sottolinea inoltre lo sviluppo accelerato di ambienti privi di barriere, la ristrutturazione di edifici residenziali a misura di anziano e l'installazione di defibrillatori esterni automatici nei luoghi pubblici.

Il piano stabilisce infine misure concrete per migliorare i servizi medici rivolti a questa categoria nonché il coordinamento della relativa assistenza domiciliare e dei servizi istituzionali, promuovendo, tra gli altri, l'applicazione della medicina tradizionale cinese nella cura degli anziani. (XINHUA)