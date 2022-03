Cina va avanti nel perseguire il suo percorso green

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - Nello Zero Energy Building l'intero approvvigionamento energetico, compreso di riscaldamento ed elettricità, è garantito unicamente tramite l'energia solare. Si tratta di un esempio di tentativo di architettura verde nella città di Tianjin, nel nord della Cina.

"Non importa quanto faccia freddo fuori, l'intero edificio riesce a mantenere sempre costanti i livelli di temperatura e umidità", ha spiegato He Rui, un dipendente della filiale Binhai di Tianjin della State Grid, nonché uno degli sviluppatori del progetto, "considerando la struttura del tetto, gli angoli delle travi e l'ambiente circostante, abbiamo installato 60 pannelli fotovoltaici per un totale di 20 kilowatt. In buone condizioni di luce, il sistema fotovoltaico può generare 60 chilowattora (kWh) di elettricità al giorno".

Secondo He, la capacità di produzione di energia rinnovabile dell'edificio è maggiore o uguale al proprio consumo di energia, permettendogli di raggiungere il 'consumo a zero energia' senza alcun input esterno.

L'edificio bianco, che copre più di 130 metri quadrati, rappresenta un piccolo passo dei continui sforzi della Cina a livello nazionale di perseguire un percorso green, dato che il Paese mira a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la carbon neutrality prima del 2060.

La Cina ha lanciato il proprio mercato nazionale del carbonio, il più grande al mondo in termini di quantità di emissioni di gas serra coperte, il 16 luglio dello scorso anno, segnando un passo significativo per ridurre l'impronta di carbonio e soddisfare gli obiettivi di emissione.

Il mercato è stato attivo per 114 giorni nel 2021, riportando un volume di trading totale di 179 milioni di tonnellate e quasi 7,7 miliardi di yuan (circa 1,2 miliardi di dollari) di fatturato, come ha riferito lo Shanghai Environment and Energy Exchange. (SEGUE)