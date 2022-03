Cina va avanti nel perseguire il suo percorso green (2)

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - La regione autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale ha iniziato un progetto di costruzione di energia fotovoltaica su larga scala nel deserto di Kubuqi, il settimo più grande del Paese, lo scorso ottobre, che si stima realizzi una capacità totale installata di circa 2 GW.

Situato nella città di Ordos, il progetto dovrebbe coprire circa 6.700 ettari e raggiungere la piena capacità di generazione energetica collegata alla rete prima della fine del 2023.

Il progetto registrerà una media annuale di più di 4,1 miliardi di kWh di elettricità sulla rete, contribuendo così al risparmio di oltre 1,25 milioni di tonnellate di carbone standard o alla riduzione di 3,4 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

Rispetto all'energia termica, a oggi, la generazione di nuova energia ha portato a una riduzione totale delle emissioni pari al rimboschimento di 180.000 ettari nella Mongolia Interna.

Sono stati inoltre intensificati i lavori di costruzione di un parco industriale a zero emissioni di carbonio nella città di Ordos. Il parco, che comprende la produzione di attrezzature per ventilatori, la produzione di batterie e una catena industriale di energia a idrogeno, dovrebbe raggiungere un valore di produzione annuale di 100 miliardi di yuan dopo l'attivazione del sito entro quest'anno.

"L'80% dell'energia nel parco proviene direttamente da fonti eoliche, fotovoltaiche e dall'immagazzinamento dell'energia.

L'altro 20% usufruisce di un modello di cooperazione in cui l'energia in eccesso verrà venduta alla rete, che recupererà anche l'energia verde immagazzinata quando necessario", ha spiegato Zhang Lei, Ceo di Envision Group e sviluppatore del parco, "in questo modo, possiamo raggiungere una fornitura al 100% a zero emissioni di carbonio, garantendo allo stesso tempo un consumo di elettricità sicuro e a basso costo". (XINHUA)