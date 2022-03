Cina: più prevenzione e riduzione rischi finanziari

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - La Cina ha fatto continui sforzi per prevenire e attenuare i rischi finanziari, sostenendo allo stesso tempo una ripresa economica costante, come ha riferito oggi il massimo regolatore bancario del Paese.

Nel 2021, con varie minacce in aree chiave controllate, il macrocoefficiente di leva finanziaria è diminuito di circa l'8%, secondo quanto affermato da Guo Shuqing, presidente della China Banking and Insurance Regulatory Commission, in una conferenza stampa.

L'espansione delle attività nel sistema finanziario, tornata a un livello relativamente basso, è rientrata nel range a una cifra, ha specificato Guo.

Dal 2017 al 2021, le banche ombra a rischio sono state smantellate per 25.000 miliardi di yuan (circa 3.950 miliardi di dollari), con un taglio di 11.500 miliardi di yuan negli ultimi due anni.

Guo ha reso noto che il settore bancario cinese ha gestito circa 12.000 miliardi di yuan in attività in sofferenza durante i cinque anni, con più di 6.000 miliardi di yuan gestiti negli ultimi due anni. (SEGUE)