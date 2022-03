Cina: il cocco, l'arte e la nuova ricchezza

(XINHUA) - HAIKOU, 02 MAR - Con indosso maschere protettive e tute, due abitanti del villaggio praticano abilmente dei fori nei gusci delle noci di cocco e usano macchinari per tagliarli in pezzi circolari e quadrati.

Sono gli abitanti del villaggio di Yushu nella città di Wenchang, nella provincia tropicale cinese di Hainan. Qui, un tempo gli abitanti del posto sbarcavano il lunario piantando verdure come i peperoni o lavorando nelle grandi città.

Tuttavia, grazie allo sviluppo della fiorente industria dell'intaglio del cocco, queste persone non hanno più bisogno di allontanarsi dalla loro città natale per lavorare visto che l'artigianato legato alla noce di cocco è diventato un nuovo modo per guadagnarsi da vivere, che crea opportunità di lavoro con profitti considerevoli.

Il cambiamento del villaggio di Yushu è un esempio degli sforzi profusi dalla Cina per promuovere la rivitalizzazione rurale.

La Cina ha reso noto la scorsa settimana il suo 'Documento centrale n. 1' per il 2022, facendo appello all'impegno per lo sviluppo delle industrie e dei sistemi commerciali a livello di contea, incoraggiando nel contempo i residenti delle aree rurali a ottenere un impiego o ad avviare attività in loco.

DAI GAMEPAD AGLI ALTOPARLANTI DI COCCO Nel villaggio di Yushu, i gusci di cocco lavorati vengono inviati a fabbriche che progettano e realizzano sculture in questo materiale. Zhang Bidi è il proprietario di una di queste.

L'uomo, 53 anni, è nato nella città di Qionghai nella provincia di Hainan e da piccolo il suo vicino di casa era un falegname abile nello scolpire le noci di cocco.

"Da piccolo ho sviluppato un profondo affetto per le sculture di cocco", ha ricordato.

Nel 1991, dopo il diploma di scuola superiore, Zhang si è recato a Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong dove ha lavorato per diversi anni per una società che produceva gamepad; poi nel 2010, ha avuto improvvisamente un'idea: "dal nulla, ho avuto l'intuizione di creare un altoparlante Bluetooth utilizzando il guscio della noce di cocco", ricorda e aggiunge, "si è rivelata la migliore di sempre". (SEGUE)