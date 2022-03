Cina: il cocco, l'arte e la nuova ricchezza (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 02 MAR - Zhang era convinto che i suoi altoparlanti Bluetooth avrebbero avuto successo tra il pubblico così ha continuato a fare ricerche nel settore: "i gusci di cocco hanno un'alta densità e un'elevata risonanza, quindi ho pensato che sarebbe stata una buona opportunità di business".

Nel 2015, l'uomo è tornato nella sua città natale dove, insieme a sua moglie, ha lanciato un'azienda che realizza sculture con i gusci delle noci di cocco.

SCOLPIRE UN FUTURO LUMINOSO Secondo Zhang le sculture in cocco sono un punto di forza dell'artigianato di Hainan e un patrimonio culturale immateriale: "il problema è che poche persone le conoscono e le dimensioni dell'industria sono ancora ridotte".

Per risolvere il problema nel 2018 Zhang ha istituito uno studio di ricerca e sviluppo per le sculture di cocco: "ogni semestre insegno a 60 studenti che possono imparare le abilità di intaglio del cocco e il design, oltre a lavorare come stagisti nella mia azienda".

Chen Bolin, 20 anni, si è laureata l'anno scorso e lavora nell'impresa di Zhang: "sono entrata nell'azienda perché attratta dalla cultura dell'intaglio del cocco e voglio che più persone la conoscano".

Alcuni mesi fa la ragazza, insieme ai suoi amici, ha costituito una nuova società che si occupa del design e del marketing delle sculture in cocco.

Fu Yanzhen invece, 35 anni, ha sposato suo marito nel villaggio di Yushu e svolgeva prima alcuni lavori part-time in grandi città lontane da casa per guadagnarsi da vivere ma ora, grazie all'industria delle sculture di cocco, non ha più bisogno di uscire di casa per lavorare e può occuparsi dell'intaglio delle noci direttamente dal suo villaggio.

"Il lavoro mi fa guadagnare circa 3.500 yuan (circa 555 dollari) al mese. È molto meglio del precedente e sono più vicina alla mia famiglia", conclude la donna. (XINHUA)