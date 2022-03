Cina: cresce la passione per gli sport invernali (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 02 MAR - Grazie alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il numero di persone interessate a cimentarsi con lo sci, soprattutto tra i giovani, è ovviamente maggiore rispetto alle cifre dell'anno scorso.

Durante le vacanze del Festival di Primavera di quest'anno, la stazione panoramica del lago Nantian ha ricevuto 329.000 visitatori, che rappresentano un aumento di oltre il 375% rispetto all'anno precedente.

"In precedenza, i turisti venivano solo per apprezzare la vista della neve. Ora, stanno cominciando a provare gli sport invernali. Questo è un grande passo per tali discipline nel sud del Paese", commenta Liu, aggiungendo "inoltre, abbiamo una squadra di professionisti che aiutano e guidano i nuovi arrivati. Quarantacinque allenatori provengono tutti dalla parte settentrionale della Cina".

Cai Jing, una turista di Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong, ha elencato la stazione sciistica come un luogo da non perdere durante la sua visita a Chongqing.

"Sono nata nella parte settentrionale della Cina, quindi ho imparato a conoscere gli sport invernali quando ero giovane.

Tuttavia, mio figlio di 12 anni e mia figlia di 8 non hanno avuto l'opportunità di sperimentare il ghiaccio e la neve a Shenzhen. Così questa volta li ho portati qui per godersi le discipline invernali", racconta Cai.

Per questi giovani esordienti, la stazione sciistica offre anche corsi di apprendimento per bambini.

"Spero solo che gli sport invernali nel sud del Paese possano diventare comuni come nel nord. Per questo diamo molto valore a coltivare gli ospiti più giovani. Ogni volta che vedo i bambini sciare da soli dopo i nostri corsi di formazione di cinque giorni, provo un senso di realizzazione", conclude Liu. (XINHUA)