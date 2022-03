Cina: campagna contro tratta donne e bambini

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha deciso di lanciare un'operazione speciale di 10 mesi per reprimere il rapimento e la tratta di donne e bambini a partire dal 1° marzo, nel quadro degli sforzi volti a una maggiore tutela di tali gruppi.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero oggi dopo una teleconferenza per lanciare l'operazione, ci si dovrà impegnare particolarmente nell'individuazione di donne e bambini vagabondi e mendicanti, così come coloro che hanno problemi mentali o disabilità verbali e uditive di origine sconosciuta.

