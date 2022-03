Pechino 2022 si prepara alle Paralimpiadi Invernali

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - Questa settimana verrà acceso il braciere per la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022. Pechino, la città che ha ospitato le Paralimpiadi del 2008, diventerà ancora una volta il centro del movimento paralimpico, grazie ai Giochi Invernali che si terranno dal 4 al 13 marzo.

Dopo la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, le sedi sono ufficialmente entrate nella fase di transizione per servire al meglio i Giochi Paralimpici, compreso il famoso National Aquatics Center.

Conosciuto in precedenza come 'Water Cube', il National Aquatics Center è stato convertito in 'Ice Cube' per ospitare le gare di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Ora verranno realizzati ulteriori adeguamenti per preparare le prossime competizioni di curling su sedia a rotelle.

La mascotte paralimpica che rappresenta una lanterna rossa, Shuey Rhon Rhon, ha sostituito il panda gigante astronauta animato Bing Dwen Dwen dentro e fuori l'Ice Cube. Sono stati costruiti ulteriori posti a sedere e servizi igienici accessibili che dopo gli eventi saranno mantenuti in modo permanente. Sono state allestite delle rampe accessibili non solo per gli atleti e gli arbitri, ma anche per i giornalisti con disabilità presenti nella tribuna dei media. (SEGUE)