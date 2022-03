Pechino 2022 si prepara alle Paralimpiadi Invernali (3)

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - La squadra non ha preso neanche un giorno di riposo durante i 55 giorni di allenamento, neanche in occasione del Capodanno cinese. "Farò del mio meglio per raggiungere un risultato soddisfacente. Spero che tutti gli atleti possano ottenere dei riconoscimenti", ha dichiarato Guo Yujie, che gareggerà sia nello sci di fondo che nel biathlon.

Ottenere un risultato soddisfacente in casa è l'obiettivo che ogni atleta cinese ha desiderato durante la preparazione per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Il secondo giorno dell'anno della tigre, la squadra cinese di curling su sedia a rotelle ha iniziato la sua prima sessione di allenamento nel nuovo anno lunare. È difficile non notare lo striscione appeso al muro della loro sede di allenamento: "I campioni di Pyeongchang hanno fatto la storia, partiamo da zero, ci prepariamo per Pechino".

La squadra ha segnato la svolta alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang, ottenendo la prima medaglia d'oro della Cina nel curling in carrozzina, e che rappresenta anche la prima medaglia in assoluto per il Paese ai Giochi Paralimpici.

I membri della squadra hanno espresso la loro volontà di trasformare la pressione in motivazione per giocare al meglio a Pechino. Il campione in carica dovrebbe partecipare all'allenamento ufficiale il 3 marzo.

Un totale di 96 atleti cinesi competerà in tutte e sei le discipline alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, tra cui curling su sedia a rotelle, para hockey su ghiaccio, para sci alpino, para snowboard, para sci di fondo e para biathlon.

(XINHUA)