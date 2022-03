Pechino 2022 si prepara alle Paralimpiadi Invernali (2)

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - Quando i giornalisti entreranno nel Main Media Center, all'ingresso noteranno un centro multimediale predisposto per dare informazioni. All'edificio sono stati aggiunti segnali e rampe accessibili, e anche le caffetterie sono state attrezzate con aree per la disinfezione delle mani posizionate più in basso.

Con oltre 80 atleti provenienti da 22 Paesi e regioni che gareggiano allo Zhangjiakou Genting Snow Park, sono stati realizzati quattro percorsi senza barriere per atleti, allenatori, media e pubblico, al fine di garantire un'esperienza completamente priva di barriere a tutti i partecipanti. Inoltre, il centro di manutenzione per gli arti artificiali e le sedie a rotelle è pronto a offrire un servizio tempestivo.

Al National Alpine Skiing Center, nel distretto di Yanqing, funivie appositamente progettate soddisfano le esigenze degli atleti con deficit agli arti inferiori. Secondo l'allenatore olandese Nicky Elsewaerd, le strutture di Zhangjiakou e del villaggio paralimpico di Yanqing sono le migliori.

"Sono stato a Sochi e a Pyeongchang, ma queste strutture sono di gran lunga le migliori per le Paralimpiadi", ha dichiarato Elsewaerd durante gli allenamenti.

"Le strutture sono perfette. Ogni cosa è adeguata e soddisfacente. Abbiamo grandi spazi e camere da letto ampie e ci sono delle stanze speciali per gli atleti su sedia a rotelle", ha aggiunto.

Lo stesso giorno in cui Elsewaerd è arrivato in Cina, le squadre paralimpiche cinesi di sci di fondo e biathlon hanno concluso il loro allenamento di 55 giorni alla Baiyin National Snow Event Training Base, nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, e sono partite per Pechino. (SEGUE)