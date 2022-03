Pechino 2022: regali speciali per staff Olimpiadi

(XINHUA) - LHASA, 01 MAR - Anche se quest'anno Ragya non sarà in grado di unirsi alla propria famiglia per celebrare il Capodanno tibetano, incontrare il suo idolo alle Olimpiadi Invernali di Pechino è stato il miglior 'regalo' festivo per il 20enne tibetano.

Ragya proviene dalla città di Xigaze, nella regione autonoma del Tibet della Cina sud-occidentale, e ha servito come ufficiale tecnico nazionale per le gare di sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali che si sono conclusi il 20 febbraio.

Come apripista, il suo incarico richiedeva di lavorare a -25 °C, controllando le piste e pulendo la neve congelata o in eccesso prima di ogni competizione. Gli atleti hanno difficoltà a mantenere l'equilibrio sui tratti di neve ghiacciata del percorso, mentre le sezioni con troppa neve rendono più difficile scivolare.

"Ho dovuto pulire le piste di ghiaccio e neve fino a otto volte al giorno", sostiene Ragya, aggiungendo che si metteva il cappotto dopo aver terminato il suo compito e tornava vicino al tracciato per guardare la competizione.

E' stato durante una di queste giornate di lavoro che un colpo di fortuna ha toccato la vita del giovane. Infatti è riuscito a incontrare sulla pista il suo idolo Johannes Hoesflot Klaebo, un campione di sci di fondo norvegese. È stato un momento indimenticabile per Ragya, che stava eseguendo un controllo della pista su cui il campione doveva gareggiare.

"Essere un apripista per il mio idolo è il miglior regalo del capodanno tibetano per me", racconta Ragya, giurando che si allenerà più duramente per seguire il suo idolo e contribuire agli sport su ghiaccio e neve in Cina e nel mondo. (SEGUE)