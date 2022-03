Pechino 2022: regali speciali per staff Olimpiadi (2)

(XINHUA) - LHASA, 01 MAR - Ragya era un atleta che correva sulle medie e lunghe distanze e ora è diventato uno sciatore. È stato selezionato nella squadra di allenamento regionale di sci di fondo nel giugno 2019 e nella squadra di allenamento nazionale l'anno seguente.

Durante la fase più impegnativa dell'allenamento, il giovane sciava circa 60 km al giorno e si allenava per più di sei ore consecutive.

In meno di tre anni, Ragya ha conquistato il sesto posto nella gara di 50 km maschile e si è classificato ottavo nella gara all-round di super lunga distanza nel campionato nazionale di sci di fondo.

Kelzang Trile, il padre di Ragya, spiega che suo figlio si allenava e gareggiava in posti diversi durante tutto l'anno e che di solito rimanevano in contatto tramite videochiamata.

Lo sciatore non è in grado di raggiungere la sua famiglia per il Capodanno tibetano il 3 marzo, in quanto deve prepararsi per una serie di gare di sci che si disputeranno quest'anno. Anche se suo padre sente la sua mancanza, capisce che il figlio ha cose più importanti da fare.

Anche a Tenzin Wangdu, un altro ufficiale tecnico del Tibet, le Olimpiadi Invernali di Pechino hanno portato un regalo speciale. Quest'ultimo ha visto il suo idolo Alexander Bolshunov del Comitato Olimpico Russo raccogliere tre ori, un argento e un bronzo, diventando il primo sciatore di fondo ad aggiudicarsi cinque medaglie in una sola Olimpiade.

Tenzin Wangdu una volta era una guida alpina e ha conquistato molte cime in Tibet a più di 6.000 metri sul livello del mare, tra cui il monte Qomolangma.

"Essendo l'atleta più anziano a far parte della squadra di allenamento di sci di fondo del Tibet, sono emozionato e orgoglioso di partecipare per la prima volta alle Olimpiadi Invernali come tecnico nazionale", commenta l'ufficiale.

Tenzin Wangdu non può tornare nella sua città natale, il capoluogo della regione Lhasa, per il nuovo anno tibetano, perché deve servire come apripista per lo sci alle Paralimpiadi Invernali, che inizieranno il 4 marzo. (XINHUA)