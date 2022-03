Pechino 2022: al via staffetta torcia Paralimpica

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - La staffetta della torcia per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è prevista dal 2 al 4 marzo, con 565 tedofori che parteciperanno nelle zone di gara di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou. Lo hanno reso noto gli organizzatori di Pechino 2022 in una conferenza stampa di oggi.

Dopo che la 'Heritage Flame' per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è stata accesa ieri a Stoke Mandeville, un villaggio a nord-ovest di Londra riconosciuto come il luogo di nascita dei Giochi Paralimpici, la fiamma sarà raccolta in otto altre località di Pechino e Zhangjiakou. Ogni raccolta sarà seguita da una staffetta di non più di 20 tedofori in loco prima dell'unione di nove fiamme al Tempio del Cielo nel pomeriggio di domani.

La mattina del 3 marzo, la staffetta della torcia avrà luogo in quattro località a Zhangjiakou. Nel pomeriggio, la staffetta si terrà invece in due punti di Pechino, tra cui l'Olympic Forest South Park all'interno del circuito chiuso, dove più di 20 tedofori dalla Famiglia del Comitato Paralimpico Internazionale (International Paralympic Committe o Ipc) porteranno la torcia.

Il 4 marzo, la staffetta della torcia continuerà in altre tre località, tra cui la sede del Comitato Organizzatore di Pechino 2022 (Beijing 2022 Organizing Committee o Bocog). (SEGUE)