Pechino 2022: al via staffetta torcia Paralimpica (2)

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - Yan Cheng, direttore generale del Dipartimento Risorse Umane del Bocog, ha spiegato che i 565 tedofori sono stati reclutati e selezionati dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio), dal comitato organizzatore stesso, dalla Federazione Cinese delle Persone Disabili, da Pechino e dalla Provincia di Hebei, con il 21% di loro che sono persone con disabilità, superiore al requisito del 15% richiesto dall'Ipc.

Durante la staffetta della torcia, alcune persone con disabilità useranno robot con esoscheletro assistito per gli arti superiori e inferiori che li aiuteranno a trasportare la fiamma. Dopo mesi di addestramento adattivo con dispositivi di questo tipo, saranno in grado di afferrare la torcia autonomamente e camminare.

Il vicesegretario generale del Bocog Xu Zhijun ha dichiarato che il desiderio di questo gesto è trasmettere il concetto che la "tecnologia cambia la vita e rende possibile l'impossibile" per le persone con disabilità, un sentimento in linea con il concetto di staffetta della torcia dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino. (XINHUA)