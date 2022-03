Paralimpiadi: Regno Unito, accesa Heritage Flame

(XINHUA) - LONDRA, 01 MAR - La cosiddetta 'Heritage Flame' per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è stata accesa ieri a Stoke Mandeville, nel Regno Unito.

In quanto luogo di nascita del movimento paralimpico, Stoke Mandeville, un piccolo villaggio a circa 80 km a nord-ovest di Londra, ha accolto centinaia di ospiti che hanno partecipato alla cerimonia di accensione della 'Heritage Flame'.

I paralimpici britannici Angie Malone e Aileen Neilson hanno portato le torce paralimpiche di Pechino 2022 sulle loro sedie a rotelle e Malone ha acceso il braciere per illuminare la notte piovosa.

"Mi sento molto onorata e orgogliosa", ha dichiarato Malone, in visita alla cittadina per la seconda volta. "È un privilegio assoluto essere qui a Stoke Mandeville. L'ultima volta che sono venuta è stato 40 anni fa, quando avevo 16 anni, e lo sport in carrozzina mi ha aperto gli occhi".

Malone si è infortunata alla spina dorsale a 16 anni ed è stata introdotta a diversi sport durante la riabilitazione.

Quando aveva 36 anni, ha provato il curling su sedia a rotelle e da allora ha preso parte a quattro edizioni dei Giochi Paralimpici Invernali.

"Abbiamo dei ricordi incredibili, in ogni Paralimpiade abbiamo vissuto dei momenti fantastici", ha commentato Malone.

Ancora una volta, dopo le Paralimpiadi del 2008, Pechino diventerà il centro del movimento paralimpico, con i Giochi Invernali che si terranno dal 4 al 13 marzo.

"La vostra fiamma segna l'arrivo di giochi storici. Pechino è stata la prima città in assoluto ad ospitare entrambe le edizioni sia estive che invernali dei Giochi Paralimpici," ha sottolineato Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale.

"Ho avuto la fortuna di essere a Pechino durante i Giochi del 2008, e la Cina ha impostato nuovi standard sull'organizzazione delle Paralimpidi, creando strutture di supporto per consentire agli atleti paralimpici di raggiungere il loro pieno potenziale," ha aggiunto Parsons. (SEGUE)