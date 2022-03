Paralimpiadi: Regno Unito, accesa Heritage Flame (2)

(XINHUA) - LONDRA, 01 MAR - La cerimonia di accensione della fiamma si terrà il 2 marzo presso il Tempio del Cielo a Pechino, dove le fiamme raccolte in otto luoghi nelle tre zone di gara si uniranno alla fiamma accesa a Stoke Mandeville.

"Questa è una fiamma di coraggio, determinazione, ispirazione e uguaglianza che brucerà luminosa e illuminerà le fredde giornate invernali. Ci porterà salute, gioia e vitalità.

Accenderà la fiducia e il coraggio delle persone con disabilità di tutti gli angoli del mondo e illuminerà la strada da percorrere", ha dichiarato Zheng Zeguang, ambasciatore cinese nel Regno Unito.

Quando 16 pazienti hanno partecipato a una gara di tiro con l'arco in carrozzina a Stoke Mandeville, nel 1948, il professor Ludwig Guttmann, che aveva organizzato l'evento, credeva fermamente che lo sport agonistico avrebbe potuto non solo aumentare la loro forma fisica, ma anche che fosse "importante dal punto di vista della reintegrazione sociale dei disabili nella società".

Da allora, i Giochi di Stoke Mandeville si sono tenuti ogni anno con un numero sempre maggiore di eventi e partecipanti.

12 anni dopo, i Giochi originari di Mandeville si tennero per la prima volta all'estero e furono ospitati nella sede olimpica subito dopo le Olimpiadi. I Giochi di Roma del 1960 furono così riconosciuti come i primi Giochi Paralimpici. (XINHUA)