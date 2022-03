Cresce trasporto merci frontiera Cina-Mongolia

(XINHUA) - HOHHOT, 01 MAR - Erenhot, il più grande interporto di terra sul confine tra Cina e Mongolia, ha registrato un aumento significativo dei treni merci Cina-Europa quest'anno, secondo le autorità ferroviarie locali.

Dal 1° gennaio, l'interporto ha gestito un totale di 503 treni merci Cina-Europa, in aumento del 27,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il 500° treno merci Cina-Europa di quest'anno ha attraversato l'interporto alle 13 di ieri, un traguardo che ha realizzato con 18 giorni di anticipo, rispetto al 2021.

Il numero di treni in entrata ha raggiunto quota 232, con un aumento del 33,3%, mentre il numero di treni in uscita ha raggiunto quota 271, con un aumento del 23,6%.

L'interporto della regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina del nord, ora fornisce 54 itinerari di treni merci Cina-Europa, collegando oltre 60 destinazioni estere attraverso più di 10 Paesi. (XINHUA)