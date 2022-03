Cina: sport invernali in crescita in zona tibetana

(XINHUA) - LANZHOU, 01 MAR - La vita di Li Jianrong è cambiata completamente quando l'industria del ghiaccio e della neve ha messo radici nella sua città natale, situata nella contea autonoma tibetana di Tianzhu, nella provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale.

"Lo sci mi ha aiutato ad uscire da un periodo difficile della mia vita", ha dichiarato Li.

Li, 27 anni, è istruttrice di sci al Wushaoling International Ski Resort, l'unico campo da sci di Tianzhu. In precedenza aveva fatto diversi lavori, ma nessuno di questi era durato a lungo.

Tianzhu si trova alle pendici orientali delle montagne Qilian. Con un'altitudine media di oltre 2.000 metri, la zona tibetana possiede il terreno migliore per sviluppare l'industria dell'allevamento, ma i giovani come Li desiderano una vita migliore e molti vorrebbero lavorare nelle grandi città.

"Stiamo studiando modi per sviluppare il turismo, grazie allo splendido paesaggio e alla cultura tibetana, ma la stagione è un problema. Abbiamo poco da offrire in inverno", ha raccontato Shen Zhongdao, un funzionario locale.

La diffusione degli sport invernali in Cina è stata la chiave di volta che ha aperto una nuova strada a Li e tutta Tianzhu.

Nel 2016, Li ha ricevuto una chiamata da suo zio in cui le diceva che il primo Ski Resort di Tianzhu stava reclutando degli istruttori. Questa chiamata l'ha portata via da Lanzhou, capoluogo della provincia. (SEGUE)