Cina: sport invernali in crescita in zona tibetana (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 01 MAR - La prima volta che ha sciato è stata divertente e emozionante e ha acceso la sua passione per gli sport invernali. Ha ottenuto la qualifica di istruttore di sci nel 2017 e da allora è il suo lavoro. Inoltre qui ha anche trovato l'amore.

Li non è l'unica beneficiaria del boom dell'economia del ghiaccio e della neve. Qi Cunhai, 61 anni, alleva cavalli da corsa da decenni. In precedenza, il concorso annuale delle corse di cavalli che si tiene ogni estate era la sua unica opportunità per ottenere un profitto.

Quest'inverno, Qi e diversi colleghi hanno portato i loro cavalli allo Ski Resort. "Lo Ski Resort ci offre un nuovo palcoscenico per mostrare e promuovere i nostri cavalli", ha dichiarato.

Oggi, la struttura mira a diventare una destinazione completa per il tempo libero che combini ricerca, accoglienza e intrattenimento, ha dichiarato Li Zhi, della società che gestisce il Wushaoling International Ski Resort, dove inoltre ha organizzato con successo un campo invernale che ha coinvolto 70 bambini.

"Grazie agli sport sul ghiaccio e sulla neve, Tianzhu ha sviluppato un nuovo settore strategico per aumentare il reddito della popolazione locale", ha concluso Shen. (XINHUA)