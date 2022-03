Cina: rafforzata regolamentazione minerali ferrosi

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - La Cina ha inviato un team di ricerca congiunto al Dalian Commodity Exchange per rafforzare la regolamentazione dei mercati spot e dei futures dei minerali ferrosi volta a frenare le impennate dei prezzi. Lo ha riferito ieri il massimo pianificatore economico del Paese.

Il team, composto dal personale della National Development and Reform Commission (Ndrc) e della State Administration for Market Regulation si è riunito con la Commodity Exchange per analizzare le recenti operazioni del mercato dei minerali di ferro e indagare sulle transazioni anomale.

Gli enti hanno concordato di intensificare la supervisione quotidiana dei mercati spot e dei futures, di mantenere l'ordine del mercato e di garantire la stabilità dei prezzi.

Dall'inizio di quest'anno, il mercato dei minerali ferrosi ha registrato un equilibrio generale tra domanda e offerta, ma sono state rilevate impennate anomale dei prezzi. Inoltre, l'inventario portuale ha continuato a salire, spingendo la Ndrc a sottolineare l'importanza della regolamentazione e della supervisione dei prezzi dei minerali ferrosi in più occasioni.

