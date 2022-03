Cina: Pmi non manifatturiero in crescita a febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi - purchasing managers' index) per il settore non manifatturiero in Cina ha raggiunto quota 51,6 a febbraio, rispetto al 51,1 di gennaio, come ha riferito oggi il National Bureau of Statistics (Nbs).

Un valore superiore al 50 indica espansione, mentre un valore inferiore riflette una contrazione. Il settore non manifatturiero ha complessivamente ripreso il proprio ritmo di recupero il mese scorso, secondo Zhao Qinghe, statistico senior dell'Nbs.

Grazie alla ripresa del clima commerciale del settore dei servizi, il sottoindice per le attività commerciali è salito di 0,2 punti percentuali, raggiungendo quota 50,5 a febbraio, ma è ancora inferiore al livello abituale dei mesi di vacanza per il Festival di Primavera degli anni precedenti.

L'aspettativa generale in termini commerciali per il settore edile si è rafforzata, portando il relativo sottoindice a quota 57,6 a febbraio, con un aumento di 2,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.

I dati di oggi hanno anche mostrato che il Pmi per il settore manifatturiero cinese è arrivato a 50,2 a febbraio, rispetto al 50,1 di gennaio. (XINHUA)