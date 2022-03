Cina: Pmi manifatturiero in crescita a febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi - purchasing managers' index) per il settore manifatturiero cinese è arrivato a quota 50,2 a febbraio, rispetto al 50,1 di gennaio, secondo i dati del National Bureau of Statistics (Nbs).

Un valore superiore al 50 indica espansione, mentre un valore inferiore riflette una contrazione.

"Con l'aumento della domanda e le solide aspettative del mercato, la performance commerciale è migliorata a febbraio", ha spiegato Zhao Qinghe, statistico senior dell'Nbs.

A febbraio, il sottoindice che misura i prezzi d'acquisto delle principali materie prime è salito di 3,6 punti percentuali, raggiungendo quota 60. Il sottoindice per i prezzi al cancello della fabbrica è risultato invece pari a 54,1, in aumento di 3,2 punti percentuali rispetto a gennaio.

Il sottoindice per la produzione ha raggiunto quota 50,4, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto a un mese fa, ma è rimasto nell'area di espansione per quattro mesi consecutivi.

I dati di oggi hanno inoltre mostrato che il Pmi per il settore non manifatturiero cinese ha raggiunto un valore di 51,6 a febbraio, in aumento rispetto al 51,1 di gennaio. (XINHUA)