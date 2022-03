Cina: maggiori sforzi per stimolare i consumi

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - La Cina continuerà a promuovere il consumo con molteplici misure nel 2022, dal momento che il Paese si trova ad affrontare una pressione al ribasso. Lo ha riferito oggi il ministero del Commercio.

Le vendite al dettaglio dei beni di consumo in Cina, un indicatore fondamentale del consumo, hanno registrato una crescita solo dell'1,7% anno su anno a dicembre 2021, mentre le vendite al dettaglio dell'intero anno sono aumentate del 12,5%, indicando una contrazione della domanda, come ha dichiarato il ministro del Commercio Wang Wentao in una conferenza stampa.

Per far fronte alla situazione, il Ministero assicurerà l'attuazione delle politiche di sostegno esistenti alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese in settori quali ristorazione, hotel e vendite al dettaglio, ha aggiunto Wang.

Wang ha poi affermato che il Ministero favorirà lo svolgimento di maggiori attività di promozione delle vendite, sempre nell'ambito del controllo del Covid-19, come i festival dello shopping e il China International Consumer Products Expo, nonché i consumi nel settore degli sport invernali, dato che le Olimpiadi di Pechino 2022 hanno suscitato passione per l'ambito.

Inoltre, verranno aggiornate le piattaforme di consumo, istituendo distretti commerciali intelligenti e verdi, nonché strade pedonali per soddisfare le esigenze dei consumatori, ha concluso il Ministro. (XINHUA)