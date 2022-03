Cina maggiore partner commerciale porto di Amburgo

(XINHUA) - BERLINO, 01 MAR - La Cina rimane il più importante partner commerciale del più grande porto universale della Germania, Amburgo, come ha riferito Port of Hamburg Marketing (Hhm - Hafen Hamburg Marketing) ieri.

Il declino del flusso di container marittimi da e verso la Cina, registrato nel primo anno del Covid-19 nel 2020, è stato interrotto con un aumento del 5,5% su base annua, pari a 2,6 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu) nel 2021, secondo la dichiarazione di Hhm.

Con il nuovo servizio China Germany Express (Cgx), la compagnia tedesca di navigazione internazionale e di trasporto container Hapag-Lloyd collegherà il porto di Amburgo con il DaChan Bay Terminal in Cina meridionale, che appartiene al porto di Shenzhen, su base settimanale a partire da aprile.

"Questo nuovo servizio di linea per container amplierà ulteriormente la gamma dei 18 servizi di linea che collegano Amburgo ai porti cinesi", ha affermato Axel Mattern, amministratore delegato di Hhm.

Oltre al trasporto marittimo, i container vengono trasportati sempre più spesso su rotaia tra la Cina e Amburgo. Circa 160.000 unità equivalenti a venti piedi (Teu) sono state trasportate per via ferroviaria tra la città tedesca e più di 25 destinazioni cinesi l'anno scorso, con un aumento del 51%, secondo la dichiarazione.

Anche se il viaggio di 12.000 chilometri tra Cina e Amburgo richiede attualmente circa 20 giorni per il trasporto ferroviario, il percorso terrestre tramite la Belt and Road Initiative (Bri) è più rapido di quello via mare, come ha osservato il porto.

"Per le merci sensibili al fattore del tempo, i servizi ferroviari per container forniscono quindi un'alternativa interessante per il trasporto tra Amburgo e la Cina", ha spiegato Mattern. Sono più di 290 i collegamenti ferroviari della tratta, commercializzati da diversi fornitori.

Dopo la flessione dell'anno precedente causata dalla pandemia, il volume di merci trasportate via mare nei terminal del porto di Amburgo si è ripreso nel 2021 ed è aumentato dell'1,9% su base annua, per un totale di 128,7 milioni di tonnellate. (XINHUA)