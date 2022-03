Cina maggiore partner commerciale porto di Amburgo (2)

(XINHUA) - BERLINO, 01 MAR - Anche se il viaggio di 12.000 chilometri tra Cina e Amburgo richiede attualmente circa 20 giorni per il trasporto ferroviario, il percorso terrestre tramite la Belt and Road Initiative (Bri) è più rapido di quello via mare, come ha osservato il porto.

"Per le merci sensibili al fattore del tempo, i servizi ferroviari per container forniscono quindi un'alternativa interessante per il trasporto tra Amburgo e la Cina", ha spiegato Mattern. Sono più di 290 i collegamenti ferroviari della tratta, commercializzati da diversi fornitori.

Dopo la flessione dell'anno precedente causata dalla pandemia, il volume di merci trasportate via mare nei terminal del porto di Amburgo si è ripreso nel 2021 ed è aumentato dell'1,9% su base annua, per un totale di 128,7 milioni di tonnellate. (XINHUA)