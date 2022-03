Cina: infrastrutture all'estero per il commercio

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - Il ministero del Commercio cinese si impegnerà di più per sostenere la realizzazione di magazzini all'estero e per promuovere lo sviluppo di piattaforme logistiche intelligenti in altri Paesi, come ha riferito il ministro Wang Wentao oggi in una conferenza stampa.

Il settore del commercio estero cinese introdurrà più riforme per perseguire uno sviluppo di alta qualità.

A febbraio, il Consiglio di Stato ha rilasciato una dichiarazione che approva l'istituzione di più zone pilota di e-commerce transfrontaliero in 27 città e regioni, portando il conteggio complessivo delle zone pilota a 132 e coprendo quasi tutte le regioni a livello provinciale in Cina, dalle centrali industriali costiere come Jiangsu, Zhejiang e Guangdong alle aree interne.

Oggi è entrata in vigore una lista aggiornata con un maggior numero di beni al dettaglio importati nell'ambito dell'e-commerce transfrontaliero. L'elenco, emesso ad aprile 2016, è stato modificato più volte, con un aumento delle categorie di prodotti.

Di fronte alle sfide e alle difficoltà, la Cina porterà avanti le politiche a favore del commercio estero e salvaguarderà il buon funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento, secondo quanto riferito da Wang.

Le importazioni e le esportazioni totali di merci in Cina sono aumentate del 21,4% su base annua, raggiungendo i 39.100 miliardi di yuan (circa 6.200 miliardi di dollari) nel 2021.

