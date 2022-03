Cina: aiuti alimentari al Corno d'Africa per siccità

(XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - Il Consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi ha dichiarato ieri che la Cina fornirà aiuti alimentari di emergenza ai Paesi colpiti dalla siccità nel Corno d'Africa.

Wang ha fatto l'annuncio durante la sua conversazione telefonica con il ministro degli Esteri somalo Abdisaid Muse Ali.

Per aiutare la Somalia e altri Paesi del Corno d'Africa a far fronte alla siccità, la Cina fornirà un lotto di aiuti alimentari di emergenza a Somalia, Eritrea, Etiopia e Gibuti, come ha specificato Wang, aggiungendo che tale intervento è un'altra azione pratica presa dalla parte cinese per attuare la 'prospettiva di pace e sviluppo nel Corno d'Africa'.

Wang ha osservato che la Cina ha presentato tale prospettiva all'inizio dell'anno per sostenere i Paesi, in qualità di padroni di se stessi, nell'affrontare insieme le tre sfide della sicurezza, dello sviluppo e della governance, nonché raggiungere condizioni di pace duratura, stabilità, sviluppo e prosperità.

Al fine di rafforzare la comunicazione e il coordinamento con i Paesi interessati e portare avanti insieme l'attuazione della prospettiva, la Cina ha nominato un inviato speciale per gli affari del Corno d'Africa la scorsa settimana e ora annuncia gli aiuti alimentari di emergenza nell'area, ha affermato Wang.

Il ministro degli Esteri ha inoltre aggiunto che la parte cinese sta intraprendendo azioni concrete per implementare la prospettiva e sostenere lo sviluppo del Corno d'Africa. (XINHUA)