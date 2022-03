Cina: +25,05% vendite principale mercato fiori

(XINHUA) - KUNMING, 01 MAR - Un totale di 10,26 miliardi di steli di fiori freschi recisi sono stati venduti al Kunming Dounan Flower Market nella provincia dello Yunnan, in Cina sud-occidentale, nel 2021, con un aumento del 25,05% rispetto all'anno precedente.

In quanto barometro del mercato dei fiori cinese, il mercato con sede a Kunming, capoluogo dello Yunnan, ha registrato nel 2021 un volume di scambi pari a 11,2 miliardi di yuan (circa 1,8 miliardi di dollari), con un aumento del 36,8% rispetto all'anno precedente.

Essendo il più grande mercato cinese di fiori freschi recisi sia in termini di volume di scambi che di valore delle esportazioni per 23 anni consecutivi, Dounan è diventato il più grande mercato commerciale nel suo genere in Asia, con un portafoglio di prodotti di fiori freschi recisi, bonsai, piantine verdi e materiali da giardinaggio.

Il commercio è condotto sia in loco che tramite servizi di aste online. Attualmente, 40.000 dei 70.000 residenti permanenti a Dounan sono impegnati nell'industria dei fiori. (XINHUA)