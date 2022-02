Paralimpiadi: Cpi e Bocog, fiduciosi nel successo

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - Ieri il presidente del comitato organizzatore di Pechino 2022 (Bocog) Cai Qi ed Andrew Parsons, suo omologo nel Comitato Paralimpico Internazionale (Cpi) hanno parlato dei preparativi per le prossime Paralimpiadi Invernali ed espresso la propria fiducia per il successo dei Giochi nel corso di un meeting in collegamento video.

Cai ha ringraziato il Cpi per il sostegno all'organizzazione delle Paralimpiadi Invernali di Pechino, affermando: "i preparativi per le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali sono stati effettuati allo stesso ritmo, in linea con il principio di ospitare Giochi 'verdi, inclusivi, aperti e puliti'" Quest'ultimo ha poi asserito: "le misure anti Covid-19 messe in atto durante le Olimpiadi Invernali continueranno ad essere applicate anche alle Paralimpiadi. Ci atterremo all'approccio incentrato sull'atleta e terremo conto delle esigenze dei partecipanti".

Infine Cai ha aggiunto: "auspichiamo che Pci e Bocog possano lavorare insieme per garantire che i partecipanti rispettino tali misure e che le Paralimpiadi Invernali siano 'semplici, sicure e splendide'".

Parsons, dal canto suo, ha detto che la Cina ha ospitato un'Olimpiade Invernale di successo con efficaci misure contro il Covid-19 che sono state elogiate dalla comunità internazionale.

"Presso le sedi e il Villaggio Paralimpico sono state installate strutture senza barriere, fornendo un ambiente sicuro e pratico per i partecipanti. Il Cpi continuerà a coordinarsi con il Bocog per il successo dell'edizione paralimpica invernale con sforzi congiunti". (XINHUA)