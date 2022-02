Cina:incassi record per 'Battle at Lake Changjin II'

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - Il film di guerra cinese 'The Battle at Lake Changjin II' ha raggiunto i 600 milioni di dollari in biglietti venduti dal 1° febbraio. Si tratta al momento della pellicola che ha guadagnato di più al mondo quest'anno.

Secondo i dati raccolti in data odierna dal box office tracker Maoyan infatti, i suoi incassi totali ammontano a circa 3,85 miliardi di yuan (608 milioni di dollari).

La pellicola di guerra è seguita da 'Uncharted', un film di avventura della Columbia Pictures, che attualmente è al secondo posto nella classifica mondiale del botteghino del 2022 compilata da Box Office Mojo.

'The Battle at Lake Changjin II' è il sequel di 'The Battle at Lake Changjin' del 2021, lungometraggio cinese che ha osservato il maggior incasso di tutti i tempi, guadagnando ben 5,77 miliardi di yuan.

Ambientata durante la 'guerra per la resistenza all'aggressione statunitense e l'aiuto alla Corea' (1950-1953), la pellicola narra la storia dei soldati dell'Esercito Popolare dei Volontari cinesi che hanno combattuto con coraggio e alle prese con temperature gelide in una campagna chiave al lago Changjin, noto anche come bacino di Chosin.

Il sequel segue i soldati dell'Esercito Popolare dei Volontari della stessa compagnia mentre assumono un nuovo incarico. Questa volta, il campo di battaglia è un ponte cruciale sulla via della ritirata delle truppe americane.

(XINHUA)