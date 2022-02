Cina primo hub manifatturiero al mondo per 12° anno

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - La Cina ha mantenuto la sua posizione come maggiore hub manifatturiero al mondo per il dodicesimo anno consecutivo.

È quanto dichiarato oggi dal ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Il Ministro Xiao Yaqing ha asserito infatti in conferenza stampa che il valore aggiunto della produzione del settore manifatturiero nel 2021 è aumentato del 9,8% su base annua, toccando i 31.400 miliardi di yuan (circa 4.970 miliardi dollari), pari al 27,4% del Pil nazionale.

Quest'ultimo ha evidenziato che la produzione dell'industria manifatturiera high-tech è aumentata del 18,2% su base annua, quella legata alla produzione di attrezzature ha osservato una crescita del 12,9%, e anche la digitalizzazione e lo sviluppo verde del settore hanno preso piede.

Nel frattempo, la Cina possiede ora più di 4.700 aziende dette 'piccole giganti' a livello nazionale o piccole imprese che sono ancora nella fase iniziale di sviluppo e che si concentrano sulle nuove generazioni della tecnologia dell'informazione, della produzione di apparecchiature di alto profilo, di nuove energie, di nuovi materiali, della biomedicina e di altri settori di fascia alta.

Stando ai dati aggiornati alla fine del 2021 e riferiti dal Ministro, in termini di sviluppo del 5G il Paese ha costruito un totale di 1,43 milioni di stazioni base 5G, con oltre 520 milioni di terminali mobili collegati alla rete.

L'alto funzionario ha affermato che il Ministero incentiverà maggiori investimenti nel settore manifatturiero, incoraggerà le imprese a migliorare le proprie tecnologie di produzione e accelererà la creazione di servizi 5G e reti gigabit in fibra ottica. (XINHUA)