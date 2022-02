Cina: il grande turismo 'spaziale' nell'Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 28 FEB - Quando il razzo Long March-8 si è librato nel cielo azzurro nella giornata di ieri, la folla di spettatori sulla spiaggia è esplosa in applausi.

Considerato uno dei migliori siti panoramici all'aperto, la spiaggia di Qishui Bay a Longlou, cittadina costiera della città di Wenchang nella provincia meridionale di Hainan, ha attirato decine di migliaia di visitatori da tutto il Paese.

Wang Hao, uno studente universitario della città cinese nord-orientale di Harbin ha assistito al lancio del razzo per la prima volta. "È stato travolgente e sono davvero entusiasta", ha affermato.

Wenchang Spacecraft Launch Site è il quarto sito di lancio del Paese, nonché l'unico situato sulla costa. La cittadina di pescatori un tempo sconosciuta è diventata una nota 'città spaziale' grazie all'insediamento del sito di lancio e ogni volta in cui viene lanciato un razzo, i turisti accorrono nel centro.

La cittadina è salita nuovamente alla ribalta ieri, quando la Cina ha lanciato con successo il suo razzo Long March-8. Per accogliere i turisti oltre 40 hotel e affittacamere in tutto il centro erano totalmente al completo.

Grazie al lancio del razzo, l'homestay di Li Xuesong ha sfruttato il l'occasione.

Situato nel villaggio di Haibian in riva al mare, questo alloggio è popolare poiché da lì i turisti possono assistere chiaramente al lancio del razzo.

"Le camere erano tutte al completo già circa 20 giorni fa", ha rivelato Li, aggiungendo che l'homestay ha solo 14 camere, e i turisti continuavano a chiederne una anche dopo il 'tutto completo' della struttura. "È difficile trovare una stanza durante il periodo di lancio", ha spiegato Li.

Originario di Pechino, Li un tempo ha partecipato alla costruzione del sito di lancio della navicella spaziale di Wenchang e alla fine dei lavori ha deciso di rimanere e avviare la sua attività, aprendo così nel 2017 un homestay nel piccolo villaggio di pescatori.

"Il lancio del razzo ha promosso notevolmente il turismo di questa cittadina. Tutti gli hotel e i ristoranti sono diventati dei punti di attrazione", ha affermato Li, aggiungendo che, oltre alla risorsa unica relativa al lancio di razzi a Hainan, la città vanta anche ricche attrattive turistiche, tra cui coste e montagne meravigliose, un grande potenziale per il settore del turismo.

All'ingresso del Wenchang Spacecraft Launch Site, si trova il Wenchang Spaceflight Science Center. I turisti possono visitare diverse tipologie di modelli di razzi e delle loro componenti, apprendere lo sviluppo dell'industria spaziale cinese e avere un'esperienza di realtà virtuale in orbita.

Luo Haiyan, una turista della provincia di Henan, si è recata nel centro in occasione del lancio del razzo e la sua prima tappa è stata la visita al centro scientifico.

"Sono venuta qui per saperne di più in merito al nuovo sviluppo dell'industria spaziale del nostro Paese", ha affermato, "ho anche intenzione di assaggiare il cibo locale e sperimentare la cultura del posto".

Il lancio della navicella spaziale ha portato un boom al turismo della Longlou Township, sede di 27.000 abitanti che qui risiedono in modo permanente.

La città ha accolto oltre 500.000 visitatori nel 2021, e molti residenti locali e abitanti dei villaggi si sono cimentati nel settore del turismo. Il reddito annuo pro capite disponibile è salito a 19.171 yuan (circa 3.032 dollari) nel 2021 da 5.559 yuan nel 2009. (XINHUA)