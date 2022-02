Cina: il grande turismo 'spaziale' nell'Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 28 FEB - Quando il razzo Long March-8 si è librato nel cielo azzurro nella giornata di ieri, la folla di spettatori sulla spiaggia è esplosa in applausi.

Considerato uno dei migliori siti panoramici all'aperto, la spiaggia di Qishui Bay a Longlou, cittadina costiera della città di Wenchang nella provincia meridionale di Hainan, ha attirato decine di migliaia di visitatori da tutto il Paese.

Wang Hao, uno studente universitario della città cinese nord-orientale di Harbin ha assistito al lancio del razzo per la prima volta. "È stato travolgente e sono davvero entusiasta", ha affermato.

Wenchang Spacecraft Launch Site è il quarto sito di lancio del Paese, nonché l'unico situato sulla costa. La cittadina di pescatori un tempo sconosciuta è diventata una nota 'città spaziale' grazie all'insediamento del sito di lancio e ogni volta in cui viene lanciato un razzo, i turisti accorrono nel centro.

La cittadina è salita nuovamente alla ribalta ieri, quando la Cina ha lanciato con successo il suo razzo Long March-8. Per accogliere i turisti oltre 40 hotel e affittacamere in tutto il centro erano totalmente al completo. (SEGUE)