(XINHUA) - HAIKOU, 28 FEB - Luo Haiyan, una turista della provincia di Henan, si è recata nel centro in occasione del lancio del razzo e la sua prima tappa è stata la visita al centro scientifico.

"Sono venuta qui per saperne di più in merito al nuovo sviluppo dell'industria spaziale del nostro Paese", ha affermato, "ho anche intenzione di assaggiare il cibo locale e sperimentare la cultura del posto".

Il lancio della navicella spaziale ha portato un boom al turismo della Longlou Township, sede di 27.000 abitanti che qui risiedono in modo permanente.

La città ha accolto oltre 500.000 visitatori nel 2021, e molti residenti locali e abitanti dei villaggi si sono cimentati nel settore del turismo. Il reddito annuo pro capite disponibile è salito a 19.171 yuan (circa 3.032 dollari) nel 2021 da 5.559 yuan nel 2009. (XINHUA)