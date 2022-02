Cina: il grande turismo 'spaziale' nell'Hainan (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 28 FEB - Grazie al lancio del razzo, l'homestay di Li Xuesong ha sfruttato il l'occasione.

Situato nel villaggio di Haibian in riva al mare, questo alloggio è popolare poiché da lì i turisti possono assistere chiaramente al lancio del razzo.

"Le camere erano tutte al completo già circa 20 giorni fa", ha rivelato Li, aggiungendo che l'homestay ha solo 14 camere, e i turisti continuavano a chiederne una anche dopo il 'tutto completo' della struttura. "È difficile trovare una stanza durante il periodo di lancio", ha spiegato Li.

Originario di Pechino, Li un tempo ha partecipato alla costruzione del sito di lancio della navicella spaziale di Wenchang e alla fine dei lavori ha deciso di rimanere e avviare la sua attività, aprendo così nel 2017 un homestay nel piccolo villaggio di pescatori.

"Il lancio del razzo ha promosso notevolmente il turismo di questa cittadina. Tutti gli hotel e i ristoranti sono diventati dei punti di attrazione", ha affermato Li, aggiungendo che, oltre alla risorsa unica relativa al lancio di razzi a Hainan, la città vanta anche ricche attrattive turistiche, tra cui coste e montagne meravigliose, un grande potenziale per il settore del turismo.

All'ingresso del Wenchang Spacecraft Launch Site, si trova il Wenchang Spaceflight Science Center. I turisti possono visitare diverse tipologie di modelli di razzi e delle loro componenti, apprendere lo sviluppo dell'industria spaziale cinese e avere un'esperienza di realtà virtuale in orbita. (SEGUE)