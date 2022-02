Cina disciplina tutela patrimonio culturale sommerso

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - Il premier cinese Li Keqiang ha sottoscritto un decreto del Consiglio di Stato per promulgare una serie di regolamenti rivisti sulla protezione del patrimonio culturale sommerso.

Questi, che entreranno in vigore il 1° aprile, stabiliscono i requisiti per rafforzare la conservazione e la gestione dei reperti culturali subacquei, alla luce delle nuove circostanze degli ultimi anni.

I provvedimenti si concentrano sull'istituzione di un sistema di gestione chiaramente definito e su un meccanismo di applicazione delle leggi a tutela di tali reperti, mentre vengono messe a punto le relative misure per affrontare i problemi rilevanti in ambito pratico.

Secondo i regolamenti, tutti gli individui e le unità devono proteggere il patrimonio culturale subacqueo ai sensi della legge, e vari settori dovrebbero unire gli sforzi per creare una migliore sinergia in tal senso. (XINHUA)