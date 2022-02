Cina: continua a migliorare la vita dei cittadini

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - Nel 2021 la qualità della vita dei cittadini cinesi ha continuato a migliorare, con il coefficiente di Engel dei residenti, ossia la percentuale del reddito familiare complessivo destinato alla spesa alimentare, sceso al 29,8% dal 30,2% rilevato nel 2020, come emerge da un comunicato diramato oggi dal National Bureau of Statistics.

Secondo tale documento sullo sviluppo economico e sociale del Paese nel 2021, il parametro in questione per i residenti nelle aree urbane è risultato pari al 28,6%, mentre quello dei residenti nelle aree rurali al 32,7%.

La spesa annuale pro capite dei consumatori è stata di 24.100 yuan (circa 3.812 dollari), un aumento del 13,6% rispetto all'anno precedente, o del 12,6% in termini reali a seguito della deduzione dei fattori di prezzo, come si legge nel comunicato.

La spesa pro capite dei residenti nelle aree rurali è stata invece di 15.916 yuan, con un incremento del 15,3% su base annua in termini reali, mentre quella dei residenti nelle aree urbane è stata di 30.307 yuan, in aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente al netto dell'inflazione. (XINHUA)