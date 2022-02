Cina: colossi tecnologici per neutralità carbonica

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - Le principali aziende tecnologiche della Cina hanno fatto sforzi al fine di ridurre la propria impronta di carbonio, allineandosi con l'impegno del governo di raggiungere il picco delle emissioni di Co2 del Paese prima del 2030 e neutralità carbonica entro la fine del 2060.

Si prevede che entro il 2040 la tecnologia dell'informazione e della comunicazione rappresenterà il 14% delle emissioni globali, in crescita dall'1,5% del 2018.

I colossi della tecnologia sono all'avanguardia nel lavoro verso il cambiamento a zero emissioni della Cina.

Lo scorso giovedì Tencent ha annunciato il proprio piano per raggiungere la neutralità carbonica nell'ambito delle operazioni e nella catena di approvvigionamento entro e non oltre il 2030, impegnandosi a utilizzare energia verde per il 100% di tutta l'elettricità consumata prima del 2030.

Il progetto di Tencent include la riduzione delle emissioni di Co2 dal consumo di energia nei data center e negli edifici, oltre che quella delle emissioni indirette di anidride carbonica dalla catena di approvvigionamento, quali i materiali delle infrastrutture, i server acquistati e l'utilizzo di energia nei data center affittati dalla società, stando a Xu Hao, vice presidente della società per il valore sociale sostenibile.

(SEGUE)