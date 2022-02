Cina: colossi tecnologici per neutralità carbonica

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - Le principali aziende tecnologiche della Cina hanno fatto sforzi al fine di ridurre la propria impronta di carbonio, allineandosi con l'impegno del governo di raggiungere il picco delle emissioni di Co2 del Paese prima del 2030 e neutralità carbonica entro la fine del 2060.

Si prevede che entro il 2040 la tecnologia dell'informazione e della comunicazione rappresenterà il 14% delle emissioni globali, in crescita dall'1,5% del 2018.

I colossi della tecnologia sono all'avanguardia nel lavoro verso il cambiamento a zero emissioni della Cina.

Lo scorso giovedì Tencent ha annunciato il proprio piano per raggiungere la neutralità carbonica nell'ambito delle operazioni e nella catena di approvvigionamento entro e non oltre il 2030, impegnandosi a utilizzare energia verde per il 100% di tutta l'elettricità consumata prima del 2030.

Il progetto di Tencent include la riduzione delle emissioni di Co2 dal consumo di energia nei data center e negli edifici, oltre che quella delle emissioni indirette di anidride carbonica dalla catena di approvvigionamento, quali i materiali delle infrastrutture, i server acquistati e l'utilizzo di energia nei data center affittati dalla società, stando a Xu Hao, vice presidente della società per il valore sociale sostenibile.

Allo stesso tempo un maggior numero di aziende tecnologiche sta cercando di indirizzare il cambiamento verso una società a basse emissioni di Co2, promuovendo l'innovazione aperta e la condivisione delle competenze, e sfruttando la portata e l'influenza delle proprie piattaforme e prodotti.

Lenovo, il più grande produttore di Pc al mondo, ha sviluppato una tecnologia di raffreddamento a liquido per i data center in grado di ridurre il consumo di energia fino al 40% mantenendo le prestazioni.

Nella base produttiva di Lenovo a Hefei, nella provincia dell'Anhui, l'azienda utilizza un sistema con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza produttiva e ridurre i tempi morti, risparmiando oltre 2.696 MWh di elettricità all'anno. Il risparmio annuale di elettricità si traduce in una riduzione delle emissioni pari a 2.000 tonnellate di Co2, ovvero un impatto pari a quello ottenuto piantando 110.000 alberi all'anno.

La cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (Ccus), conosciuto anche come cattura e stoccaggio del carbonio (Ccs), è un insieme di tecnologie utilizzate per rimuovere l'anidride carbonica dai gas di scarico industriali o direttamente dall'atmosfera.

Tencent sta lanciando un progetto pilota Ccus in Cina insieme all'islandese Carbfix, che fornisce una soluzione di stoccaggio naturale e permanente mutando la Co2 nel sottosuolo in meno di due anni. Tale piano sarà anche il primo in Asia.

In occasione della Mobile World Conference Shanghai 2021, Huawei ha presentato la sua rete a zero emissioni di carbonio, che è progettata per supportare gli operatori di telecomunicazioni nella riduzione dei propri costi energetici, nell'aumento della generazione di energia green, e nella realizzazione della neutralità carbonica nel proprio servizio quotidiano.

Pony Ma, presidente di Tencent, ha dichiarato che la promozione della cosiddetta 'carbon neutrality' dimostra che le aziende high-tech si assumono responsabilità sociali e il suo significato va oltre la riduzione dell'impronta di carbonio dell'azienda; si tratta di incoraggiare le aziende sci-tech a intensificare l'innovazione con l'obiettivo di promuovere il passaggio a zero emissioni in Cina. (XINHUA)