Cina: colossi tecnologici per neutralità carbonica (3)

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - Tencent sta lanciando un progetto pilota Ccus in Cina insieme all'islandese Carbfix, che fornisce una soluzione di stoccaggio naturale e permanente mutando la Co2 nel sottosuolo in meno di due anni. Tale piano sarà anche il primo in Asia.

In occasione della Mobile World Conference Shanghai 2021, Huawei ha presentato la sua rete a zero emissioni di carbonio, che è progettata per supportare gli operatori di telecomunicazioni nella riduzione dei propri costi energetici, nell'aumento della generazione di energia green, e nella realizzazione della neutralità carbonica nel proprio servizio quotidiano.

Pony Ma, presidente di Tencent, ha dichiarato che la promozione della cosiddetta 'carbon neutrality' dimostra che le aziende high-tech si assumono responsabilità sociali e il suo significato va oltre la riduzione dell'impronta di carbonio dell'azienda; si tratta di incoraggiare le aziende sci-tech a intensificare l'innovazione con l'obiettivo di promuovere il passaggio a zero emissioni in Cina. (XINHUA)