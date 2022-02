Cina: colossi tecnologici per neutralità carbonica (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - Allo stesso tempo un maggior numero di aziende tecnologiche sta cercando di indirizzare il cambiamento verso una società a basse emissioni di Co2, promuovendo l'innovazione aperta e la condivisione delle competenze, e sfruttando la portata e l'influenza delle proprie piattaforme e prodotti.

Lenovo, il più grande produttore di Pc al mondo, ha sviluppato una tecnologia di raffreddamento a liquido per i data center in grado di ridurre il consumo di energia fino al 40% mantenendo le prestazioni.

Nella base produttiva di Lenovo a Hefei, nella provincia dell'Anhui, l'azienda utilizza un sistema con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza produttiva e ridurre i tempi morti, risparmiando oltre 2.696 MWh di elettricità all'anno. Il risparmio annuale di elettricità si traduce in una riduzione delle emissioni pari a 2.000 tonnellate di Co2, ovvero un impatto pari a quello ottenuto piantando 110.000 alberi all'anno.

La cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (Ccus), conosciuto anche come cattura e stoccaggio del carbonio (Ccs), è un insieme di tecnologie utilizzate per rimuovere l'anidride carbonica dai gas di scarico industriali o direttamente dall'atmosfera. (SEGUE)