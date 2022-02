Cina-Africa: commercio ai massimi storici nel 2021

(XINHUA) - NAIROBI, 28 FEB - Il commercio Cina-Africa ha contrastato la tendenza al ribasso dell'economia globale e gli analisti ritengono che questo abbia contribuito alla resilienza dell'economia africana di fronte alle sfide poste dalla pandemia di Covid-19.

PRIMO PARTNER COMMERCIALE La Cina è il più grande partner commerciale dell'Africa da 12 anni consecutivi. Secondo gli ultimi dati rilasciati dalla General Administration of Customs cinese, il commercio bilaterale totale tra le due parti per il 2021 ha raggiunto quota 254,3 miliardi di dollari, in crescita del 35,3% rispetto all'anno precedente, periodo in cui l'Africa ha esportato 105,9 miliardi di dollari di merci in Cina, in crescita del 43,7% su base annua.

Secondo quanto emerge da un nuovo rapporto di Swiss-African Business Circle pubblicato a febbraio, la Cina ha mantenuto la sua posizione di maggiore investitore in Africa negli ultimi 10 anni mentre in seconda posizione vi sono gli Stati Uniti, seguiti da Francia e Turchia, rispettivamente in terza e quarta posizione.

A livello globale, le performance del commercio estero africano nel 2021 sono state molto forti. Secondo i dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (Unctad) di novembre, nel terzo trimestre del 2021 l'import e l'export di merci dell'Africa sono aumentati rispettivamente del 31% e del 40%. (SEGUE)