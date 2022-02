Cina-Africa: commercio ai massimi storici nel 2021 (4)

(XINHUA) - NAIROBI, 28 FEB - Il Forum sulla cooperazione tra Cina e Africa (Focac) e l'Iniziativa Belt and Road (Bri) hanno svolto un ruolo chiave nella cooperazione tra le due parti.

Secondo un rapporto dell'Africa Policy Institute, un think tank panafricano, dalla proposta della Bri avvenuta nel 2013, la Cina ha sostenuto progetti di infrastrutture moderne quali ferrovie, strade, porti, dighe, industrie e connettività digitale, iniettando vitalità nella crescita del Kenya.

Nel documento dal titolo 'Shared Prosperity: Tracking the Belt and Road Initiative in Kenya, 2018-2021' (Prosperità condivisa: monitoraggio dell'Iniziativa Belt and Road in Kenya, 2018-2021) si legge che "in meno di un decennio, il Kenya dispone di una nuovissima e moderna ferrovia a scartamento standard (Sgr) di 670 chilometri che collega il porto di Mombasa e l'interporto di Naivasha".

Per Humphrey Moshi, direttore del Centro di studi cinesi presso la University of Dar es Salaam, "il Focac, istituito nel 2000, è la continuazione e la distillazione dell'amicizia sino-africana e fornisce una garanzia per le relazioni di alto livello tra le due parti nel nuovo secolo".

Quest'ultimo ha proseguito: "dal 2000, sotto la guida del Focac, la cooperazione Cina-Africa ha dato risultati più fruttuosi. Nel 2019, lo stock di investimenti diretti della Cina in Africa ha raggiunto i 49,1 miliardi di dollari USA, un aumento di quasi 100 volte dal 2000". (SEGUE)