Cina-Africa: commercio ai massimi storici nel 2021 (4)

(XINHUA) - NAIROBI, 28 FEB - Quest'ultimo ha proseguito: "dal 2000, sotto la guida del Focac, la cooperazione Cina-Africa ha dato risultati più fruttuosi. Nel 2019, lo stock di investimenti diretti della Cina in Africa ha raggiunto i 49,1 miliardi di dollari USA, un aumento di quasi 100 volte dal 2000".

La Cina ha aiutato l'Africa a costruire l'African Union Conference Center, la ferrovia Addis Abeba-Djibouti, la ferrovia Mombasa-Nairobi e altri progetti infrastrutturali su larga scala e ha condotto una stretta cooperazione con l'Africa in ambiti quali scienza, istruzione, cultura, salute e altri.

La cooperazione sino-africana ha dato risultati concreti e ha contribuito notevolmente agli sforzi dei Paesi africani volti a ridurre la povertà, migliorare l'ambiente degli investimenti, aggiornare il livello di industrializzazione e promuovere lo sviluppo economico.

Moshi afferma in fine: "nonostante le difficoltà, Cina e Africa hanno fatto progressi incoraggianti nel discutere misure pratiche per affrontare l'epidemia e ripristinare lo sviluppo economico nel quadro del Focac. Questo dimostra ancora una volta che la cooperazione sino-africana si sta muovendo nella giusta direzione e ha fatto sforzi solidi per aiutare l'Africa a raggiungere uno sviluppo sostenibile". (XINHUA)