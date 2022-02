Cina-Africa: commercio ai massimi storici nel 2021 (3)

(XINHUA) - NAIROBI, 28 FEB - SLANCIO PER LA RIPRESA "Attualmente, i Paesi di tutto il mondo devono ancora affrontare i due ardui compiti rappresentati da prevenzione e controllo delle epidemie, e dalla ripresa economica. Lo sviluppo di alta qualità dell'economia cinese ha dato impulso e fiducia alla ripresa economica globale e africana", come afferma Chen Mingjian, ambasciatrice cinese in Tanzania.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2021 il prodotto interno lordo della Cina ha rappresentato il 18% dell'economia mondiale e il suo contributo allo sviluppo economico globale è aumentato costantemente di anno in anno.

Nel contempo, la crescita economica costante della nazione orientale sta portando anche maggiori opportunità di sviluppo volte a stimolare la ripresa economica dei Paesi africani.

Zhao Zhiyuan, ambasciatore cinese in Etiopia afferma che "nel 2021, rispetto all'anno precedente, le esportazioni dell'Etiopia verso la Cina sono aumentate dell'8%; i nuovi investimenti diretti esteri delle aziende cinesi in Etiopia sono cresciuti del 346%; il valore dei progetti contrattuali appena sottoscritti dalle aziende cinesi in Etiopia è aumentato del 25%".

Il Forum sulla cooperazione tra Cina e Africa (Focac) e l'Iniziativa Belt and Road (Bri) hanno svolto un ruolo chiave nella cooperazione tra le due parti.

Secondo un rapporto dell'Africa Policy Institute, un think tank panafricano, dalla proposta della Bri avvenuta nel 2013, la Cina ha sostenuto progetti di infrastrutture moderne quali ferrovie, strade, porti, dighe, industrie e connettività digitale, iniettando vitalità nella crescita del Kenya.

Nel documento dal titolo 'Shared Prosperity: Tracking the Belt and Road Initiative in Kenya, 2018-2021' (Prosperità condivisa: monitoraggio dell'Iniziativa Belt and Road in Kenya, 2018-2021) si legge che "in meno di un decennio, il Kenya dispone di una nuovissima e moderna ferrovia a scartamento standard (Sgr) di 670 chilometri che collega il porto di Mombasa e l'interporto di Naivasha".

Per Humphrey Moshi, direttore del Centro di studi cinesi presso la University of Dar es Salaam, "il Focac, istituito nel 2000, è la continuazione e la distillazione dell'amicizia sino-africana e fornisce una garanzia per le relazioni di alto livello tra le due parti nel nuovo secolo". (SEGUE)